شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا: الفوز على المقاولون يدلل على شخصية الأهلى ..وبيراميدز سيلعب بهدوء الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق أن التغييرات التي أجراها موسيمانى المدير الفني للاهلى في مباراته أمام المقاولون جعلت الفريق المنافس يدافع فقط ، للتصدى لهجوم الأهلى وهو ما لم نراه من قبل ، باللقاء الذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدفين .

وأضاف يوسف في تصريحات لقناة اون تايم أن ذئاب الجبل استغل المساحات خلف على معلول، في الشوط الأول من المباراة، ولكن تغييرات موسيمانى أحدثت الفارق.

وأشار يوسف إلى أن فوز الأهلى على المقاولون كشف ودل على شخصية الأحمر وكيف يستطيع اللعب في أي ظروف.

وقال تيجانا أن مباراة الاهلى وبيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدورى ، ستشهد هدوء من لاعبى الاهلى داخل الملعب ، لكن سيفكر لاعبى الفريق في النتيجة لانها تهمه ، في ظل ارتباط الاهلى ببطولات ومباريات هامة ، مقارنة ببيراميدز الذى لا يوجد لديه ما يخسره قائلا :" بيراميدز مش هيكون قلقان لأن ليس لديه اي حاجة يخسرها لكن الاهلى عنده بطولات عشان ده هيكون الفريق اهدأ داخل الملعب وهيفكر في النتيجة".