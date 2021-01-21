شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يشارك في تدريبات البنك الاهلى استعدادا لمباراة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كريم بامبو لاعب فريق البنك الاهلى القادم على سبيل الإعارة من الزمالك لنهاية الموسم في تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمباراة إنبى في بطولة الدورى المصرى الممتاز ضمن مباريات الجولة التاسعة والمقرر لها يوم الأحد القادم على ملعب بتروسبورت الرياضى.

ويحاول محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلى على دخول اللاعب أجواء المباريات و الاستعانة به خلال المرحلة المقبلة لاستغلال إمكانيات اللاعب فى أحراز الاهداف .

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم الاحد القادم والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت الرياضى فى تمام الساعة الثانية و النصف عصرا ويحتل فريق البنك المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة عقب حصد 8 نقاط .