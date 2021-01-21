شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب حصول الاتحاد السكندرى على راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفاظا على سلامة اللاعبين قرر حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، إلغاء تدريبات الفريق المقررة غدا الجمعة، ومنح اللاعبين راحة 24 ساعة.

وجاء القرار عقب تأجيل مباراة الاتحاد أمام المقاصة، التي كانت ستقام السبت المقبل، على ملعب الأخيروذلك بعد زيادة عدد اللاعبين المصابين بكورونا، في صفوف الاتحاد، حيث كشفت نتيجة آخر مسحة للفريق، عن إصابة 12 لاعبا بالفيروس، إلى جانب 4 من أعضاء الأجهزة المعاونة.