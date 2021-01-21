شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي على المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري. وأكد أنه رغم تأخر الفريق في الشوط الأول بهدفين دون رد نجح الأهلي في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز مثير.
وأضاف أن الروح الإيجابية وروح الفانلة الحمراء والإيمان بالفوز باستمرار، وهي الأمور التي ظهرت في شوط المباراة الثاني، رجحت كفة الفريق، إلا أنها مخاطرة كبرى، فربما لا يسعفنا الوقت لتسجيل الأهداف.
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