شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: روح الفانلة الحمراء وراء فوز الأهلي على المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري. وأكد أنه رغم تأخر الفريق في الشوط الأول بهدفين دون رد نجح الأهلي في العودة بالنتيجة وتحقيق فوز مثير.

وأضاف أن الروح الإيجابية وروح الفانلة الحمراء والإيمان بالفوز باستمرار، وهي الأمور التي ظهرت في شوط المباراة الثاني، رجحت كفة الفريق، إلا أنها مخاطرة كبرى، فربما لا يسعفنا الوقت لتسجيل الأهداف.