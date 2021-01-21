شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يكشف خطة جمباز الأهلى للبطولات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فؤاد، المدير الفني للجمباز بالنادي الأهلى إن استعدادات جميع الفرق تسير بشكل جيد، خلال الفترة الحالية، ويتم حاليا الاستعداد لبطولات الجمهورية، التي ستبدأ مطلع شهر فبراير القادم.

وأضاف أن بطولة الجمهورية دائمًا تكون أصعب من بطولة كأس مصر، وجميع الفرق بدأت الاستعداد للبطولات القادمة، وفق برامجها التدريبية.

وأوضح أن البرامج التدريبية تسير عليها جميع الفرق، خاصة في ظل الظروف الحالية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تمهيدا للوصول إلى أفضل مستوى فني وبدني لكل العناصر، قبل انطلاق بطولات الجمهورية في كافة الأعمار السنية.

وواصل: هناك تجارب مشابهة لنظام البطولة يتم العمل عليها خلال التدريبات، من أجل تسهيل الأمور على اللاعبين، كما أن كل المدربين لديهم معرفة تامة بالوحدات التدريبية، لتنفيذ الجمل الحركية بأفضل شكل ممكن، من أجل تحقيق المراكز الأولى دائمًا، وهو هدفنا الدائم داخل النادي الأهلي.

وأكد فؤاد أن الأهلي لديه أفضل اللاعبين واللاعبات، وأن الجهاز الفني يدقق بشكل جيد في اختيار اللاعبين، وفقًا لضوابط عديدة، مع انتقاء المميزين بدءًا من سن 5 سنوات، وحتى وصولهم للدرجة الأولى من أجل تحقيق نتائج مميزة.

وأشار إلى أن الأهلي يحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، ويتم تعقيم صالة الجمباز بشكل مستمر، واللاعبون يستخدمون أدوات خاصة بهم، والمدربون يرتدون الكمامات أثناء المران، مع تقليل عدد الساعات الخاصة بالتدريبات، وكذلك تخفيض أعداد اللاعبين، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الجميع، والأمور تسير بشكل جيد.