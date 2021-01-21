شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف لكل منهم، وذلك بعد إحراز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي لهدف جديد في شباك المقاولين العرب ليرتفع عدد الهدافين المتصدرين إلى 5 لاعبين وهم: محمد شريف وحسام حسن ورمضان صبحي ومحمود كهربا وأحمد سمير، ويأتي بعدهم في المركز الثاني 10 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك ضمن هدافين الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمد شريف الأهلي 4 محمود كهربا الأهلي 4 حسام حسن سموحة 4 رمضان صبحي بيراميدز 4 أحمد سمير طلائع الجيش 4 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 إمام عاشور الزمالك 3 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 3 يوسف أوباما الزمالك 3 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 3 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 3 عمر كمال المصري 3 أحمد رفعت المصري 3 عبدالله السعيد بيراميدز 2 مصطفي محمد الزمالك 2 أشرف بن شرقي الزمالك 2 أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 2 هيثم مصطفي أسوان 2 محمد عبدالمجيد الانتاج الحربي 2 رزاق سيسيه الإتحاد 2 رامي صبري إنبي 2 عمرو جمال طلائع الجيش 2 فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي 2 محمد صادق الاسماعيلي 2 حسين الشحات الأهلي 2 أحمد على كامل البنك الأهلي 2 صلاح أمين وادي دجلة 2 محمد مرسي إنبي 2 فادي فريد البنك الأهلي 2 على معلول الأهلي 2 لويس إدواردو المقاولون 2 باسم مرسي الانتاج الحربي 2

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جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والمقاولون

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