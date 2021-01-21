اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد مباراة الأهلي والمقاولون

0 نشر
حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الممتاز بعد مباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر 5 لاعبين ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف لكل منهم، وذلك بعد إحراز محمد شريف مهاجم النادي الأهلي لهدف جديد في شباك المقاولين العرب ليرتفع عدد الهدافين المتصدرين إلى 5 لاعبين وهم: محمد شريف وحسام حسن ورمضان صبحي ومحمود كهربا وأحمد سمير، ويأتي بعدهم في المركز الثاني 10 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك ضمن هدافين الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب

الفريق

الأهداف

محمد شريف

الأهلي

4

محمود كهربا

الأهلي

4

حسام حسن

سموحة

4

رمضان صبحي

بيراميدز

4

أحمد سمير

طلائع الجيش

4

والتر بواليا

الأهلي

3

وليد سليمان

الأهلي

3

مروان حمدي

مصر المقاصة

3

إمام عاشور

الزمالك

3

شيمليس بيكلي

مصر المقاصة

3

يوسف أوباما

الزمالك

3

شريف دابو

سيراميكا كليوباترا

3

شادي حسين

سيراميكا كليوباترا

3

عمر كمال

المصري

3

أحمد رفعت

المصري

3

عبدالله السعيد

بيراميدز

2

مصطفي محمد

الزمالك

2

أشرف بن شرقي

الزمالك

2

أحمد ياسر ريان

سيراميكا كليوباترا

2

هيثم مصطفي

أسوان

2

محمد عبدالمجيد

الانتاج الحربي

2

رزاق سيسيه

الإتحاد

2

رامي صبري

إنبي

2

عمرو جمال

طلائع الجيش

2

فخر الدين بن يوسف

الاسماعيلي

2

محمد صادق

الاسماعيلي

2

حسين الشحات

الأهلي

2

أحمد على كامل

البنك الأهلي

2

صلاح أمين

وادي دجلة

2

محمد مرسي

إنبي

2

فادي فريد

البنك الأهلي

2

على معلول

الأهلي

2

لويس إدواردو

المقاولون

2

باسم مرسي

الانتاج الحربي

2

إقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد مباراة الأهلي والمقاولون

محمد شريف - صورة أرشيفية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    158,963

  • تعافي

    124,605

  • وفيات

    8,747

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا