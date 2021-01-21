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العجوز يقود تدريبات الأسماعيلى إستعدادا للمحلة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أحمد العجوز مران الاسماعيلى ويعاونه أحمد فوزي، وذلك بعد إيجابية المسحة لكل من خالد القماش وعطية صابر بشأن فيروس .ويحل الدراويش ضيفا السبت القادم على غزل المحلة باستاد الأخير في تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز، وحرص العجوز على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم بهدف استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية، وشهد المران خوض عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب إضافة لعودة عمر الوحش للتدريبات الجماعية بعد سلبية المسحة.

وخصص العجوز تدريبات على الضغط المبكر والتمرير السريع بجانب كيفية ترجمة الكرات العرضية إلى أهداف، وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديد تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، واختتم المران بتقسيمة على وسط الملعب وسط اصرار من كل لاعبى الفريق على إثبات جدارتهم.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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