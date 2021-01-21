شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلق على خسارة المقاولون العرب من الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، تعليقا على هزيمة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-3، ا، في الجولة التاسعة للدوري الممتاز: للأسف لم نستطع أداء الشوط الثاني بنفس المستوى الذي قدمناه في الشوط الأول بسبب التأثر بإصابات كورونا سواء بغياب بعض العناصر أو تأثر البعض الآخر بالغياب الطويل بدنيًا".

وأضاف "قدمنا أداءً ممتازاً في الشوط الأول ولكننا لم نستطع مجاراة الأهلي في الشوط الثاني، بعض اللاعبين لم يصدقوا أنهم فازوا في الشوط الأول بثنائية دون رد، الهزيمة في النهاية كانت صعبة بالنسبة لنا.وتابع "ألتمس للاعبي الفريق، العذر لعدم الجاهزية مع توالي مباريات الدوري، المقاولون الفريق الوحيد الذي يواجه أي منافس وتكون فترة الراحة لصالح المنافس".

وأكد أن الأهلي استعاد التفوق في وسط الملعب، موضحًا أن تبديلاته كانت لملء منطقة وسط الملعب، لكن التقدم بهدفين في الشوط الأول أصاب بعض اللاعبين باستسهال المباراة وهو ما حذر منه.

وتابع "حاولت الدفع بالكولومبي لويس إدواردو في الشوط الثاني للاستفادة من سرعاته، لكن الأهلي أدرك التعادل، فنيًا لم نستطع مجاراة الأهلي في الشوط الثاني".