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بولندا تكتسح أوروجواي في مونديال اليد

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب البولندي لكرة اليد على أوروجواي 30-16 الخميس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة المقامة حاليا بمصر.
ولقن منتخب بولندا منافسه الأوروجوياني درسا قاسيا وحقق عليه الفوز الكبير، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويدخل مبكرا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الثمانية.
وأنهى المنتخب البولندي الشوط الأول لصالحه 14-9، ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق تدريجيا، لينهي المباراة بفارق كبير أمام منتخب أوروجواي، الذي يقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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