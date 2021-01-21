شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تكتسح أوروجواي في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنتخب البولندي لكرة اليد على أوروجواي 30-16 الخميس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور الثاني (الدور الرئيسي) للبطولة المقامة حاليا بمصر.

ولقن منتخب بولندا منافسه الأوروجوياني درسا قاسيا وحقق عليه الفوز الكبير، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويدخل مبكرا في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من هذه المجموعة إلى دور الثمانية.

وأنهى المنتخب البولندي الشوط الأول لصالحه 14-9، ثم واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ووسع الفارق تدريجيا، لينهي المباراة بفارق كبير أمام منتخب أوروجواي، الذي يقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.