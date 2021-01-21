شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل سموحة أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز مساء غدا الجمعة، على ستاد الإسكندرية، بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، ودفاعا، رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، ووسطا، أحمد حمص، على غزال، محمود حليمو، محمد كناريا، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، إسلام جمال، وهجوما، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، إسلام جمال ، ديريك تسيبامبى، حسام حسن، محمد طلعت.