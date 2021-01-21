شكرا لقرائتكم خبر عن العجوز يقود أول تدريبات الإسماعيلي استعداداً لمواجهة المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أحمد العجوز مران الإسماعيلي، الخميس، ويعاونه أحمد فوزي، وذلك بعد إيجابية المسحة لكل من خالد القماش وعطية صابر بشأن فيروس كورونا.

ويحل الإسماعيلي، ضيفا السبت المقبل على غزل المحلة باستاد الأخير في تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وحرص العجوز على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم بهدف استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية