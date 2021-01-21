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العجوز يقود أول تدريبات الإسماعيلي استعداداً لمواجهة المحلة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد أحمد العجوز مران الإسماعيلي، الخميس، ويعاونه أحمد فوزي، وذلك بعد إيجابية المسحة لكل من خالد القماش وعطية صابر بشأن فيروس .

ويحل الإسماعيلي، ضيفا السبت المقبل على غزل المحلة باستاد الأخير في تاسع جولات بطولة الدورى الممتاز.

وحرص العجوز على عقد جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم بهدف استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة المحلية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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