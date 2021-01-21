شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يكشف سر مغادرة معسكر منتخب اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر ، رئيس ااتحاد كرة اليد، أنه غادر معسكر منتخب مصر وفندق الإقامة لارتباطات خاصة بعمله كرئيس للجنة المنظمة لبطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليا.

وقال نصر في تصريحات للصحفيين، إنه اضطر لمغادرة الفقاعة الطبية ومعسكر منتخب مصر لضرورة الالتقاء بالعديد من الوزراء المعنيين المشاركين في هذا الحدث بالاضافة لضرورة الاجتماع بالعديد من المسئولين من خارج الفقاعة.

وعن حظوظ المنتخب الوطنى أكد نصر أن المنتخب يؤدى بصورة طيبة وقدم أداء راقيا والفوز على الاتحاد الروسي بنتيجة (28-23) بداية جيدة في الدور التالى يقربنا من ربع النهائي.

وأضاف: "الفراعنة قادرون على تخطى كل الصعاب والرد داخل الملعب بقوة والفرص قائمة لعبور الدور الثانى والاقتراب نحو المنافسة على اللقب".



وأشاد المهندس هشام نصر بالدور الكبير الذى تقوم به الدولة والدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا المنظنة للبطولة و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكافة الوزراء المعنيين وجميع افراد اللجنة المنظمة بالكامل لإنجاح البطولة.