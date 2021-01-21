اليوفي يضم صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

اعلن نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن اتمام صفقة جديدة في السوق الشتوي الجاري.



ووقع اليوفي رسميًا مع المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا كريستوفر ​لونغوي​ قادماً من ​لوغانو​.

وانضم لونغوي إلى لوغانو من بورتو في كانون الثاني الماضي وخاض 25 مباراة، وساهم في تحقيق هدفين.

وسيلعب لونغوي مع فريق تحت 23 عامًا، وتعد تلك الصفقة هي الثانية ليوفنتوس هذا الشتاء، حيث تعاقد أيضًا مع أبدولايا دابو من صفوف نانت الفرنسي، والذي سيلعب أيضًا لفريق تحت 23 عامًا.