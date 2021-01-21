هاسنهوتل: انغز سيكون متاحاً امام ارسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

كشف رالف ​هاسنهوتل​ مدرب فريق ​ساوثامبتون​ الانكليزي، إن داني انغز مهاجم الفريق سيكون متواجداً في التشكيلة الاساسية للفريق امام ارسنال في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي، بعد الغياب عن مباراتين بسبب الإصابة بفيروس كورونا.



وجاءت نتيجة فحص إنغز إيجابية بعدما سجل هدف الفوز لفريقه 1-0 على ليفربول في الدوري الممتاز.

وغاب صاحب الـ 28 عام عن الخسارة 0-2 أمام ليستر سيتي في الدوري، وكذلك الفوز 2-0 على شروزبيري تاون في الدور الثالث لكأس الاتحاد.

وقال هاسنهوتل للصحفيين:" داني سيكون متاحاً للتشكيلة، نملك بوجوده المزيد من الخيارات الهجومية".

وأضاف:" من المهم أنه بعد الإصابة بكورونا، ان يكون جاهزاً مرة أخرى، سنساعده على ان يسجل مجدداً".

وسجل إنغز 7 أهداف في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، وذكرت تقارير أنه يفكر في الانتقال إلى فريق يلعب في دوري أبطال أوروبا.