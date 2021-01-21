تعادل قاتل للكونغو أمام ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

خطف منتخب جمهورية ​الكونغو​ تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الليبي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ل​بطولة أفريقيا للاعبين المحليين​ لكرة القدم.



وسجل معتز المهدي الفضل هدف السبق مبكراً للمنتخب الليبي وتحديداً بعد ست دقائق فقط على إنطلاق المباراة وإنتظر منتخب الكونغو حتى الدقيقة 90+4 لإدارك التعادل بهدف حمل توقيع لوزولو سيتا.

ورفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية متفوقاً على ​ليبيا​ الثانية برصيد نقطتين.