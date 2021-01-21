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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعادل قاتل للكونغو أمام ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
خطف منتخب جمهورية الكونغو تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الليبي 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب جابوما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم.
وسجل معتز المهدي الفضل هدف السبق مبكراً للمنتخب الليبي وتحديداً بعد ست دقائق فقط على إنطلاق المباراة وإنتظر منتخب الكونغو حتى الدقيقة 90+4 لإدارك التعادل بهدف حمل توقيع لوزولو سيتا.
ورفع منتخب جمهورية الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية متفوقاً على ليبيا الثانية برصيد نقطتين.