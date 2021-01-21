الدوري المصري: الأهلي يتألق ويقلب الطاولة على المقاولون العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

حول ​الأهلي​ تأخره 0-2 أمام ​المقاولون العرب​ إلى إنتصار 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من ​الدوري المصري الممتاز​ لكرة القدم.



وأنهى الضيوف الشوط الأول من اللقاء متقدمين بثنائية نظيفة سجلها أيمن شرف (38 خطأ في مرماه) وسيف الدين الجزيري (44).

وفي الشوط الثاني قلب نادي القرن الطاولة على ضيفه بثلاثية حملت توقيع طاهر محمد طاهر (60) ومحمد شريف (70) ومحمد مجدي افشة (80) ليحقق نقاط المباراة الثلاث.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.