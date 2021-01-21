مونديال اليد: انتصاران للارجنتين وبولندا في الدور الرئيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

ضمن منافسات ​بطولة العالم لكرة اليد 27​ "مونديال مصر 2021"، فاز منتخب ​الأرجنتين​ على نظيره الياباني بنتيجة 28-24 وبفارق اربعة اهداف في أول مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسي.



وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17 - 13 لصالح الأرجنتين التي عرفت كيف تبقي الفارق لمصلحتها.

وفي مباراة ثانية، تغلب المنتخب البولندي على منتخب أوروغواي في أولى لقاءات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى، بنتيجة 30-16 وبفارق 14 هدف. وانتهى الشوط الأول بتقدم ​بولندا​ 14-9، وسط تفوق كبير للجانب البولندي ومحاولة أوروجواي العودة في النتيجة.