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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيورنتينا يدعم خط هجومه من الدوري الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، اليوم عن انتقال مهاجم الفريق الكسندر كوكورين إلى صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي، بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وسجل كوكورين صاحب الـ29 عاما، هدفين وصنع 2 آخرين في 10 مباريات بجميعالمسابقات مع سبارتاك هذا الموسم.
وكان فيورنتينا قد تعرض لخسارة كبيرة امام نظيره نابولي بنتيجة 6-0 في الدوري الايطالي الموسم الحالي، حيث يحتل الفيولا المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.