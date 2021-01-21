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فيورنتينا يدعم خط هجومه من الدوري الروسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أعلن نادي ​سبارتاك موسكو​ الروسي، اليوم عن انتقال مهاجم الفريق الكسندر ​كوكورين​ إلى صفوف فريق ​فيورنتينا​ الإيطالي، بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وسجل كوكورين صاحب الـ29 عاما، هدفين وصنع 2 آخرين في 10 مباريات بجميعالمسابقات مع سبارتاك هذا الموسم.

وكان فيورنتينا قد تعرض لخسارة كبيرة امام نظيره نابولي بنتيجة 6-0 في ​الدوري الايطالي​ الموسم الحالي، حيث يحتل الفيولا المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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