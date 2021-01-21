رومينيغه: مهتمون طبعاً بتلك الصفقة وسنتعامل معها بالوقت المناسب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

أكد الرئيس التنفيذي ل​بايرن ميونيخ​، ​كارل هاينز رومينيغه​ إهتمام النادي البافاري بالحصول على خدمات مدافع لايبزيغ ​دايوت أوباميكانو​ المطلوب بقوة في ليفربول.



وأوضح رومينيغه لدى سؤاله عن اهتمامه ناديه بضم أوباميكانو في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن مهتمون طبعاً بتلك الصفقة، وسنتعامل معها في الوقت المناسب".

وأضاف: "نراقب بعض اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم لسد احتياجاتنا في نهاية الموسم الحالي وعلينا القيام بما نفعله عادة في هذا الملف".

وختم رومينيغه: "أعتقد أن اوباميكانو سيبقى في لايبزيغ حتى نهاية الموسم، لذلك من المبكر أن نعلق على مستقبله الآن".