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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رومينيغه: مهتمون طبعاً بتلك الصفقة وسنتعامل معها بالوقت المناسب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه إهتمام النادي البافاري بالحصول على خدمات مدافع لايبزيغ دايوت أوباميكانو المطلوب بقوة في ليفربول.
وأوضح رومينيغه لدى سؤاله عن اهتمامه ناديه بضم أوباميكانو في حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن مهتمون طبعاً بتلك الصفقة، وسنتعامل معها في الوقت المناسب".
وأضاف: "نراقب بعض اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم لسد احتياجاتنا في نهاية الموسم الحالي وعلينا القيام بما نفعله عادة في هذا الملف".
وختم رومينيغه: "أعتقد أن اوباميكانو سيبقى في لايبزيغ حتى نهاية الموسم، لذلك من المبكر أن نعلق على مستقبله الآن".