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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل مباريات ممفيس بسبب الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021
اعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للاعبين المحترفين عن تأجيل مباريات ممفيس غريزليز الثلاث القادمة فجر السبت ضد البليزرز فجر الإثنين ضد الكينغز وفجر الثلاثاء ضد الكينغز ايضاً.
واكدت الرابطة أن القرار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث يتواجد ضمن قائمة فريق ممفيس غريزليز حالات كثيرة ايجابية وهذا يشكل خطر على جميع الفرق.
يذكر ان بطولة الدوري الاميركي لكرة السلة للاعبين المحترفين تحاول استكمال مبارياتها هذا العام رغم التحديات الكبيرة التي تضرب الواقع الاميركي بسبب انتشار فيروس الكورونا.