تأجيل مباريات ممفيس بسبب الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

اعلنت رابطة ​دوري كرة السلة الاميركي للاعبين المحترفين​ عن تأجيل مباريات ​ممفيس غريزليز​ الثلاث القادمة فجر السبت ضد البليزرز فجر الإثنين ضد الكينغز وفجر الثلاثاء ضد الكينغز ايضاً.



واكدت الرابطة أن القرار بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث يتواجد ضمن قائمة فريق ممفيس غريزليز حالات كثيرة ايجابية وهذا يشكل خطر على جميع الفرق.

يذكر ان بطولة الدوري الاميركي لكرة السلة للاعبين المحترفين تحاول استكمال مبارياتها هذا العام رغم التحديات الكبيرة التي تضرب الواقع الاميركي بسبب انتشار ​فيروس الكورونا​.