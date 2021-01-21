دي بروين يضع مانشستر سيتي في موقف محرج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

كشفت تقارير صحف انكليزية، عن مدة غياب البلجيكي المتألق كيفين ​دي بروين​ المحتملة عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.



وتعرض دي بروين لإصابة عضلية في المباراة الماضية امام استون فيلا 2-0 في البريمييرليغ، ودخل بدلًا منه غابرييل جيسوس.

وبحسب معلومات صحيفة ‘‘ديلي ستار‘‘ الإنكليزية، فان دي بروين قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب معاناته من تمزق عضلي صغير في أوتار الركبة.

وسيغيب دي بروين عن مباريات السيتيزن ضد تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنكليزي، ووست بروميتش وشيفيلد يونايتد وبيرنلي في البريمييرليغ.