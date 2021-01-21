حكم نهائي دوري أبطال أوروبا يدير السوبر السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تشهد الساحة الرياضية السعودية جدلا واسعا حول أداء الحكام السعوديين الذين يسجلون حضورهم بصورة مستمرة هذا الموسم بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم تقليص خيار الاستعانة بالطواقم التحكيمية الأجنبية إلى سبعة طواقم يتكفل بها الفريق الذي يتقدم بالطلب، ذكرت تقارير صحفية أمس أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استقر على حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، لإدارة مباراة كأس السوبر السعودي. وتوصل الاتحاد السعودي لاتفاق مع نظيره الإيطالي بشأن تكليف طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو لإدارة مباراة كأس السوبر بين الهلال والنصر في 30 يناير الحالي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. ومن المقرر أن يعاون أورساتو طاقم تحكيم إيطالي يضم خمسة حكام، بما فيهم مساعد تقنية الفيديو (فار). ومن المقرر أن يعاون أورساتو طاقم تحكيم إيطالي يضم خمسة حكام، بما فيهم مساعد تقنية الفيديو (فار).

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