شكرا لقرائتكم خبر ديشامبو: قوتي تمنحني الأفضلية في بطولة السعودية للجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نجم رياضة الجولف برايسون ديشامبو، أن طول ملعب ونادي الجولف الريفي «رويال غرينز» يمنحه ميزة يتفوق فيها على منافسه المصنف الأول عالميا داستن جونسون، ويتيح له تحقيق الفوز خلال منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف.

ويتأهب حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2020، الذي يشتهر بضرباته القوية وبتحقيقه لأبعد ضربة في تاريخ البطولة، للانطلاق إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للمشاركة للمرة الثانية في المنافسات على لقب بطولة المملكة الذي لم يحصل عليه خلال مشاركته في 2019، رغم تسجيله لنقاط في حدود الستينات خلال أربع جولات.

وتفوق عليه حينها حامل لقب بطولة المحترفين لعام 2020 والمصنف الأول عالميا داستن جونسون، الذي يعود إلى جانب ديشامبو ونخبة من ألمع الأسماء في عالم الجولف للمشاركة الشهر المقبل في الفعالية السنوية الثالثة التي تستضيف منافسات الجولة الأوروبية.

في حين يتوجه ديشامبو إلى المملكة هذه المرة بحلة جديدة تماما بعد الاستعدادات الهائلة التي حققها على الصعيدين البدني والرياضي، خاصة بعد تسجيله لأبعد ضربة مقارنة بزملائه المحترفين، علاوة على اللقب الذي حصده بفوزه ببطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر الماضي.

ويعتقد نجم الجولف البالغ من العمر (27 عاما)، بأن هذين العاملين قد يلعبان دورا حاسما في منحه المركز الأول في البطولة التي تقام بعد أسبوعين.

وقال ديشامبو «أعتقد بأنني أتمتع بالأفضلية على أرض هذا الملعب لأنه يناسب الضربات القوية، وأنا سعيد جدا بهذه الفرصة».