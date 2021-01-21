شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتربع على الصدارة ويقترب من بطل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الهلال صدارة الدور الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو ما يطلق عليه في أمريكا الجنوبية بطل الشتاء بعد أن أضاف إلى رصيده ثلاث نقاط من ضيفه التعاون بعد سلسلة طويلة من التعادلات لم يذق فيها الفريق طعم الفوز في أربع جولات.

وعاد الاتحاد لسكة الفوز من جديد بعد تعثره في الجولة الماضية أمام أبها، وانتصر في هذه الجولة على العين في الباحة بهدفين لهدف، فيما حقق الأهلي فوزا على أبها بثلاثة أهداف، في حين تعثر الشباب بالتعادل أمام الفيصلي، وسجل الاتفاق الانتصار على الرائد في الرمق الأخير بثلاثة أهداف لهدفين بفضل مهاجمه هزاع الهزاع الذي دخل بديلا وسجل هدفين.

على الجانب الآخر واصل قطار النصر السريع المسير نحو المنافسة ليصعد ثلاثة مراكز في جدول الترتيب، وبات سابعا بالفوز على الوحدة بثلاثة أهداف لهدف، فيما سجل ضمك انتصارا مهما على الباطن صعد به من المركز الأخير إلى المركز الخامس عشر.

من جهتها واصلت أندية الرائد والفيصلي والباطن نتائجها المخيبة، إذ لم يحقق الرائد أي فوز في 10 جولات متتالية، وكذلك الفيصلي في 7 جولات، والباطن في 6 بعد خسارته الأخيرة من ضمك.

الهلال بات الأقوى دفاعا بـ8 أهداف تلقتها شباكه بعد إسقاط التعاون بهدفين، والعين الأضعف بـ28 هدفا تلقاها، فيما القوة الهجومية ذهبت في هذه الجولة للشباب والاتفاق اللذين سجلا 23 هدفا، فيما الرائد والعين الأضعف بـ16 هدفا فقط.

نقاط من الدوري:

ما زال ستراندبيرغ -أبها- في صدارة الهدافين بـ10 أهداف

عبدالله الحمدان -الشباب- الأكثر صناعة للأهداف بـ7

فليب كيس -الاتفاق- أكثر اللاعبين حصولا على البطاقة الصفراء 8

بانيغا -الشباب- أكثر اللاعبين تمريرا 919

سعد بقير-أبها- أكثر صناعة للفرص 36

يوسف الجبلي-الباطن- أكثر من لعب عرضيات 38

أحمد حجازي - الاتحاد- أكثر لاعب شتت الكرة 74

فليب كيتش -الاتفاق- أكثر لاعب سجل ضربات جزاء 6

الحارس انجوس -التعاون- أكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة 6 مباريات

أرقام من الدوري:

112مباراة لعبت

305أهداف سجلت حتى الآن

2899 تسديدة

1037تسديدة نحو المرمى

19,145تمريرة

466بطاقة صفراء

22بطاقة حمراء

3256خطأ مرتكبا

1119ركنية

50مرة شباك نظيفة

50ركلة جزاء