33 يوما غيبت رودريقيز عن الاتحاد

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وجاء ذلك بعد عدة اختبارات لياقية وبدنية وفنية اختتمها بإشراكه في مناورة كروية مع فريق شباب النادي أظهرت جاهزيته الكاملة؛ حيث ستتجدد مشاركته في مناورة مع زملائه اللاعبين الأساسيين اليوم لرفع حساسيته للقاء المرتقب.وبعودة غاري في مواجهة النصر يكون قد عاد للقاءات الرسمية بعد غياب استمر 33 يوما؛ حيث كانت إصابته في مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
كما أعاد كاريلي اللاعب سعود عبدالحميد مجددا للقائمة الأساسية في التدريبات بعد غيابه في الجولة الماضية أمام العين بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة أبها.
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