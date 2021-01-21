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33 يوما غيبت رودريقيز عن الاتحاد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ​اعتمد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي لاعب الجناح غاري رودريقيز ضمن قائمته التي سيواجه بها فريق نادي النصر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاء ذلك بعد عدة اختبارات لياقية وبدنية وفنية اختتمها بإشراكه في مناورة كروية مع فريق شباب النادي أظهرت جاهزيته الكاملة؛ حيث ستتجدد مشاركته في مناورة مع زملائه اللاعبين الأساسيين اليوم لرفع حساسيته للقاء المرتقب.

وبعودة غاري في مواجهة النصر يكون قد عاد للقاءات الرسمية بعد غياب استمر 33 يوما؛ حيث كانت إصابته في مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

كما أعاد كاريلي اللاعب سعود عبدالحميد مجددا للقائمة الأساسية في التدريبات بعد غيابه في الجولة الماضية أمام العين بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة أبها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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