شكرا لقرائتكم خبر 33 يوما غيبت رودريقيز عن الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​اعتمد المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي لاعب الجناح غاري رودريقيز ضمن قائمته التي سيواجه بها فريق نادي النصر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بعد عدة اختبارات لياقية وبدنية وفنية اختتمها بإشراكه في مناورة كروية مع فريق شباب النادي أظهرت جاهزيته الكاملة؛ حيث ستتجدد مشاركته في مناورة مع زملائه اللاعبين الأساسيين اليوم لرفع حساسيته للقاء المرتقب.

وبعودة غاري في مواجهة النصر يكون قد عاد للقاءات الرسمية بعد غياب استمر 33 يوما؛ حيث كانت إصابته في مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

كما أعاد كاريلي اللاعب سعود عبدالحميد مجددا للقائمة الأساسية في التدريبات بعد غيابه في الجولة الماضية أمام العين بسبب تلقيه بطاقة حمراء في مواجهة أبها.