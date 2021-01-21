هورفات ينتشل النصر من مؤخرة الترتيب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر لـ«مكة» أن إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت تتجه إلى تمديد عقد المدرب الكرواتي الين هورفات مدة عام كامل، واستبعاد التعاقد مع جهاز فني يخلف المدرب السابق البرتغالي روي فيتوريا، وتأتي رغبة الإدارة النصراوية في تمديد عقد الكرواتي هورفات نظير ما قدمه الفريق منذ إشرافه عليه، وذلك بتحقيقه 4 انتصارات من أصل 4 مباريات، وهي أطول سلسلة انتصارات حاليا ببطولة الدوري عن بقية الفرق.

وقالت المصادر «إن إدارة النصر تهدف إلى التجديد مع الكرواتي بعد التواصل مع أبرز الداعمين ونيل ثقتهم بالتقدم في هذه الخطوة بعد الفراغ من نهائي السوبر أمام الغريم التقليدي الهلال أواخر الشهر الحالي».

يذكر أن المدرب الكرواتي الين هورفات قاد فريقه النصر إلى تحقيق 12 نقطة كان آخرها أمام الوحدة 3-1 رفعت رصيد النصر إلى 20 نقطة، وعلى بعد 9 نقاط من المتصدر الهلال صاحب الـ29 نقطة لينتشل فريقه من مراكز المؤخرة ويعيد فرص تعزيز المنافسة.

إلى ذلك تداولت مواقع تركية إلزام فيفا نادي النصر بسداد مبلغ 1.4 مليون يورو لنادي غلطة سراي الذي تقدم بشكوى للحصول على باقي قيمة صفقة مايكون، مشيرة إلى أن فيفا تأكد من عدم وفاء النصر بالتزاماته المالية في انتقال اللاعب وتقرر سداد النادي لمبلغ 1.1 مليون يورو إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو.

8 عوامل رجحت استمرار هورفات مع النصر:

01 أوجد الصدمة المعنوية في الفريق الأول واستعاد نغمة الانتصارات بعد تعرض النصر لـ6 خسائر مع المدرب السابق فيتوريا.

02 التناغم ما بين الجهازين الفني والإداري بقيادة الكابتن حسين عبدالغني.

03 معالجة الخلل الفني داخل منظومة الفريق، وذلك بتنوع تسجيل

الأهداف دون الاعتماد على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

04 استثمار إمكانات التعاقدات الأجنبية والمحلية وتوظيفها بالشكل المناسب المتمثلة في مارتنيز والعائد بيتروس إلى جانب علي الحسن وعبدالمجيد الصليهم.

05 الحافزان المعنوي والفني بنيل ثقة إدارة السويكت وصناعة مسيرة تدريبية جيدة على صعيد الفريق الأول.

06 إعادة الظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد للتوهج مجددا عقب إصابة المحترف الكوري كيم جين سو.

07 مضاعفة الحصص التدريبية والجرعات اللياقية المكثفة.

08 ارتياح اللاعبين وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.