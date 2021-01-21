شكرا لقرائتكم خبر انطلاق بطولة التزلج بالعجلات بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



من جهته أكد مدير إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالله آل طايع أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة بطولات الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، مبينا أنه سوف يشارك نخبة من لاعبي ولاعبات التزلج في البطولة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة برنامج بطولته لرياضات التزلج بالعجلات على مدار سبعة أيام، وستنطلق البطولة من العاصمة الرياض، والتي ستحتضن للمرة الأولى بطولة كأس الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة للرجال والسيدات خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل في الصالات الخضراء.من جهته أكد مدير إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالله آل طايع أن البطولة تمثل قيمة مهمة وإضافة جديدة لأجندة بطولات الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة، مبينا أنه سوف يشارك نخبة من لاعبي ولاعبات التزلج في البطولة.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة التزلج بالعجلات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.