"نجح في تحويل تأخره بهدفين للفوز بنتيجة 3–2.. ريمونتادا "الدكة" تقود الأهلي لافتراس المقاولون وإعتلاء القمة

الشارقة - اميمة ياسر - نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب للفوز بنتيجة 3 -2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات ، والتر بواليا ومحمود كهربا ، وشهدت المباراة إستبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : حسن شاهين ، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي ، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي ، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً محاولاً التسجيل عن طريق كهربا وبواليا والشحات ولاحت فرصة خطرة للأهلي في الدقائق الأولى عن طريق على معلول لكن الكرة جاءت في وجه حسن شاهين حارس المقاولون وتعرض الأخير للإصابة لتتوقف المباراة لحين علاجه قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي المقاولون.

واصل الأهلي الضغط على المقاولون ولعب الأخير على الهجمة المرتدة وظهر تراجع أداء ومستوى بواليا قبل أن يهدر محمد هاني فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 14 بعدما إخترق دفاع المقاولون لكنه سدد بيسراه بيداً عن الشباك.

تدريجياً نشط أداء المقاولون العرب وقاد أمير عابد هجمة من الجبهة اليمنى لذئاب الجبل لكن ديانج تدخل وأنقذ الموقف ، قبل أن يرد ديانج بهجمة خطرة من ناحية اليمين ولعب كرة جيدة لكن لم تجد من يتعامل معها لتضيع فرصة للأهلي.

الدقائق الأخيرة من الشوط لأول

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول زيادة الهجوم من المقاولون ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما سدد باسم على كرة قوية من ناحية اليمين واصطدمت بقدم أيمن أشرف لتسكن شباك على لطفي حارس الأهلي .

وسيطر المقاولون على ذمام المباراة وسجل المقاولون الهدف الثاني عن طريق زياد الجزيري في الدقيقة 44 بعدما إستغل خطأ ساذج من على لطفي حارس الأهلي وحاول الأحمرالعودة للمباراة وطالب لاعبو الأهلي بإحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي المقاولون في منطقة جزاء ذئاب الجبل ولجأ محمود ناجي حكم اللقاء لتقنية الفار ليرفض إحتساب الكرة ضربة جزاء بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول طاهر محمد طاهر بدلاً من كهربا وحاول الأهلي زيارة شباك المقاولون لكن دون جدوى بسب العشوائية التي ظهرت في أداء الأحمر حيث لعب بدون تركيز في الشق الدفاعي وكذلك الهجومي الأمر الذي أفقد الفريق خطورته بشكل واضح.

ودفع موسيماني بمروان محسن ومحمد شريف بدلاً من بواليا وديانج ، وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 60 ، واصل الأهلي سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 70 بعدما أحسن التعامل من كرة عرضية من ناحية اليمين ، وسدد قفشة كرة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 70 بعدما أحسن التعامل من كرة عرضية من ناحية اليمين.

واشهر محمود ناجي حكم المباراة بطاقة صفراء لحسين الشحات للخشونة ، قبل أن يشارك صلاح محسن وعمرو السولية بدلاً من ياسر أبراهيم وحسين الشحات.

الضغط الأهلاوي تواصل مع نزول طاهر وشريف ونجح محمد مجدي قفشة في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 ، وإستمرت السيطرة الأهلاوية مع تراجع المقاولون الذي أعتمد على لعبته الشهيرة بالهجمة المرتدة التي سجل منها هدفين.

وسدد مروان محسن كرة قوية مرت بجوار القائم ، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمرو السولية للخشونة ، وبعدها يتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات ، والتر بواليا ومحمود كهربا ، وشهدت المباراة إستبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف.

فيما ضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : حسن شاهين ، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي ، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي ، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً محاولاً التسجيل عن طريق كهربا وبواليا والشحات ولاحت فرصة خطرة للأهلي في الدقائق الأولى عن طريق على معلول لكن الكرة جاءت في وجه حسن شاهين حارس المقاولون وتعرض الأخير للإصابة لتتوقف المباراة لحين علاجه قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة ونال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي المقاولون.

واصل الأهلي الضغط على المقاولون ولعب الأخير على الهجمة المرتدة وظهر تراجع أداء ومستوى بواليا قبل أن يهدر محمد هاني فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 14 بعدما إخترق دفاع المقاولون لكنه سدد بيسراه بيداً عن الشباك.

تدريجياً نشط أداء المقاولون العرب وقاد أمير عابد هجمة من الجبهة اليمنى لذئاب الجبل لكن ديانج تدخل وأنقذ الموقف ، قبل أن يرد ديانج بهجمة خطرة من ناحية اليمين ولعب كرة جيدة لكن لم تجد من يتعامل معها لتضيع فرصة للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول زيادة الهجوم من المقاولون ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 بعدما سدد باسم على كرة قوية من ناحية اليمين واصطدمت بقدم أيمن أشرف لتسكن شباك على لطفي حارس الأهلي .

وسيطر المقاولون على ذمام المباراة وسجل المقاولون الهدف الثاني عن طريق زياد الجزيري في الدقيقة 44 بعدما إستغل خطأ ساذج من على لطفي حارس الأهلي وحاول الأحمرالعودة للمباراة وطالب لاعبو الأهلي بإحتساب ركلة جزاء لهم بدعوى أن الكرة لمست يد أحد لاعبي المقاولون في منطقة جزاء ذئاب الجبل ولجأ محمود ناجي حكم اللقاء لتقنية الفار ليرفض إحتساب الكرة ضربة جزاء بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول طاهر محمد طاهر بدلاً من كهربا وحاول الأهلي زيارة شباك المقاولون لكن دون جدوى بسب العشوائية التي ظهرت في أداء الأحمر حيث لعب بدون تركيز في الشق الدفاعي وكذلك الهجومي الأمر الذي أفقد الفريق خطورته بشكل واضح.

مروان محسن

ودفع موسيماني بمروان محسن ومحمد شريف بدلاً من بواليا وديانج ، وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 60 ، واصل الأهلي سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 70 بعدما أحسن التعامل من كرة عرضية من ناحية اليمين ، وسدد قفشة كرة قوية مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء ونجح محمد شريف في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 70 بعدما أحسن التعامل من كرة عرضية من ناحية اليمين.

واشهر محمود ناجي حكم المباراة بطاقة صفراء لحسين الشحات للخشونة ، قبل أن يشارك صلاح محسن وعمرو السولية بدلاً من ياسر أبراهيم وحسين الشحات.

الضغط الأهلاوي تواصل مع نزول طاهر وشريف ونجح محمد مجدي قفشة في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81 ، وإستمرت السيطرة الأهلاوية مع تراجع المقاولون الذي أعتمد على لعبته الشهيرة بالهجمة المرتدة التي سجل منها هدفين.

وسدد مروان محسن كرة قوية مرت بجوار القائم ، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعمرو السولية للخشونة ، وبعدها يتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.