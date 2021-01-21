شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ينهى صيام 52 يوما عن التهديف أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد مجدى أفشة، نجم الأهلى، صيام 52 يوما عن التهديف أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهاف لهدفين.

أفشة يسجل الهدف الثالث للأهلى فى الدقيقة 81

ونجح أفشة في تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 81، من تسدية قوية سكنت شباك حارس المقاولون العرب لينهي صيامه منذ هدفه في لقاء الاتحاد السكندري يوم 1 ديسمبر الماضي، في نصف نهائي كأس مصر.

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع أسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجحت دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.