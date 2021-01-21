شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يبدأ سجله التهديفى أمام المقاولون في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح طاهر محمد طاهر سجله التهديفى مع النادى الأهلى اليوم الخميس، أمام فريقه السابق المقاولون العرب، فى المباراة التى جمعتهما فى إطار الأسبوع التاسع من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

طاهر محمد طاهر

سجل طاهر محمد طاهر هدفه الأول مع الأهلى فى الدقيقة 59 من عمر مباراة المقاولون العرب، ليقلص النتيجة 2 / 1، قبل أن يحقق الأهلى الريمونتادا ويفوز بـ3 أهداف مقابل هدفين.

نجح فريق الأهلى فى تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، على استاد "الأهلى we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلى بالخطأ فى مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيرى، فيما سجل ثلاثية الأهلى، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدى قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدورى من الزمالك الذى سيلعب مع اسوان يوم السبت فى الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقى فى المركز الثانى عشر.

ونجح دكة الأهلى فى تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلى ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.