شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكرر "الريمونتادا" أمام المقاولون لأول مرة منذ 16 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فريقها بـ"الريمونتادا" التي حققها أمام المقاولون العرب بعد الفوزعليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهاف لهدفين .

وكتبت صفحة الأهلى:" ريمونتادا رائعة لفريقنا بتعديل تأخره 2-0 لفوز مثير بنتيجة 3-2 للمرة الأولى منذ أن فعلناها على حساب الاتحاد موسم 2004-2005.. هل تتذكر مسجلي أهداف ريمونتادا الاتحاد".

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين أمام المقاولون العرب إلى فوز بنتيجة 3 -2 ، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام"، ضمن منافسات الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.