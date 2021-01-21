شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تفوز على أوروجواى بالدور الرئيسى من مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المنتخب بولندي أمام أوروجواى في اطار منافسات المجموعة الأولى بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بفوز المنتخب البولندي بنتيجة 16/30.

بدأت المباراة بتألق حارس اورجواي جونزالو الفونسو الذي تصدى لرمية جزاء لبولندا وحول الهجمة لمنتخب بلاده الذي تقدم في الدقيقة الثانية بأول اهداف اللقاء ، وبسبب تألق آدم موراويسكي حارس مرمى بولندا عادلت بولندا النتيجة في الدقيقة الرابعة ثم تتقدم بعدها بثلاثة اهداف متتالية لتصبح النتيجة 1/4 ، ولكن التسرع وعدم التركيز من المنتخب البولندي مكنا المنتخب الاورجواني من تسجيل ثلاثة اهداف متتالية ليتعادل الفريقين 4/4 ويستمر اللقاء بوتيرة تقدم بولندا بهدف او هدفين وتعادل اورجواي ولكن في الدقيقة 15 تبدأ الصحوة البولندية والتسجيل مع تألق حارس المرمى ليرتفع الفارق لخمسة اهداف في الدقيقة 25 ، وتحاول اورجواي تقليص الفارق دون جدوى لينتهي الشوط بفارق الخمس اهداف.

بدأ الشوط الثاني كما انتهى الشوط الاول بتفوق للمنتخب البولندي الذي اظهر قوته حتى وصل بالفارق لـ 11 هدفاً في الدقيقة 49 من عمر اللقاء ، وتبوء جميع محاولات المنتخب الاورجواني لتقليص الفارق بالفشل ووضح عليهم الاستسلام التام امام قوة المنتخب البولندي ، خاصة مع تألق لاعب بولندا أركاديوس موريتو الذي احرز سبع رميات جزاء من سبعة بنسبة مائة بالمائة لينتهي اللقاء لصالح بولندا بفارق 14 هدف.

واقيمت المبارة في صالة العاصمة الادارية الجديدة ، وادارها تحكيمياً الطاقم الجزائري المكون من يوسف للخيري وسيد علي حميدي

وحصل سايكو سيزمون لاعب المنتخب البولندي على لقب رجل المباراة .

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب البولندي رصيده من النقاط الى 4 نقاط بينما يبقى المنتخب الأورجواني بلا نقاط.

يذكر ان المجموعة الاولى بالدور الرئيسي تضم منتخبات كل من المجر ، اسبانيا ، المانيا ، بولندا ، البرازيل واوروجواي .

جدير بالذكر ان بولندا تعد هذا المنتخب للمنافسة على النسخة الـ 28 "النسخة القادمة" من بطولة العالم والتي تستضيفها بالمشاركة مع السويد عام 2023.