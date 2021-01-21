شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن رسميا تأجيل مباراة الاتحاد والمقاصة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندري و مصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى التي كان مُقرراً لها بعد غد السبت لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبي في الجولة الثامنة قد تأجلت إلى الأول من مارس المقبل بسبب تفشي الفيروس بين لاعبي الفريق السكندري.