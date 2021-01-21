شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: موسيمانى جرئ ..وعلى الأهلى معالجة الأخطاء قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب نجم الأهلى والمنتخب السابق أن الشوط الثانى من مباراة الأهلى والمقاولون شهد الكشف عن شخصية اللاعبين وقدرتهم على عمل الريمونتادا ، وتحويل الهزيمة إلى فوز، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وقال متعب في قناة أون تايم سبورتس أن التغييرات التي قام بها موسيمانى المدير الفني للأهلى صحيحة وفارقة في نتيجة المباراة ، وكذلك الأهداف التي تم تسجيلها جاءت من قرارات سريعة من طاهر وأفشة وشريف ، لذلك استطاع الأهلى العودة إلى المباراة.

وأَضاف نجم الأهلى السابق أن الأحمر ينقصه التسجيل في الشوط الأول ، ولابد أن يتحلص من عدم التسجيل مبكرا ، كما أن الشوط الأول كان به أخطاء واضحة ، نجح المقاولين أن يستغلها بتسجيل الهدفين ، ولكن موسيمانى كان لديه جرأة في التغييرات كشفت أنه مدير فنى يبحث عن المكسب ، ولم يكتفى بالتعادل بل بحث عن الفوز حتى انتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثية.

وأشار متعب إلى أن الأهلى لديه بطولة هامة وهى كأس العالم للأندية ، لذلك عليه معالجة الأخطاء قبل البطولة ، حتى لاتظهر في الملعب مرة أخرى .