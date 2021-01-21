شكرا لقرائتكم خبر عن "أفشة" منقذ الاهلى الجديد عقب تخطى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مجدى أفشة صانع العاب فريق الأهلى نجح في إنقاذ الفريق الأحمر اليوم أمام المقاولون العرب في بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تمكن من أحراز هدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط .

و نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد فوزه على الزمالك ( 2 – 1 )، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي و سجل عمرو السولية هدف الأهلي الأول من ركلة ركنية في الدقيقة 6، بينما تعادل للزمالك شيكابالا في الدقيقة 31، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة هدف الفوز في الدقيقة 86.

الاهلى يتوج بطلا لبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بهدف " أفشة

قفشة يستعيد ذكريات هدفه المنقذ للأهلى أمام الهلال السودانى

استعاد محمد مجدى قفشة ذكريات هدفه فى شباك الهلال السودانى الذى كان سبباً فى إنقاذ المارد الأحمر من الخروج الأفريقى أمام بطل السودان، وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وبهذا التعادل تأهل الأهلى كثانى مجموعته إلى ربع نهائى دورى الأبطال، أحرز هدف الأهلى محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 48 من عمر المباراة بينما تعادل الهلال فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق عبدالرازق عمر .