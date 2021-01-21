شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالرياضة العرقي يشيد بمركز شباب الجزيرة وامكانياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد وزير الرياضة العراقي عدنان درجال والوفد المرافق له ، اليوم الخميس مركز شباب الجزيرة ، برفقة الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة و احمد عفيفي وكيل الوزارة وحسام شعبان رئيس مجلس ادارة المركزوالدكتور محمود حسن نائب رئيس لجنة الشباب بجامعة الدول العربية .

واستهل " درجال " جولته بزيارة مبادرة " دراجتك صحتك " بقاعة ذوي الاحتياجات و تفقد صالة الجمباز وحمام السباحة الاوليمبي ومجمع حمامات البطلة فريدة عثمان وصالة الفنون القتالية وصالة الملاكمة وعدد من الانشطة المنفذه داخل المركز.

واشاد وزير الرياضة العراقي بمركز شباب الجزيرة وامكانياته الشبابية والرياضية

ووجه وزير الرياضة العراقي الشكر الى الدكتور اشرف صبحي على الاهتمام بهذا الصرح العملاق والذي يضاهي كبري الأندية.

و استمع وزير الرياضة العراقي لفريق مبادرة " احنا معاك " التى تقوم بها اداراة العلاقات العامة والاعلام بالمركز بالتعاون مع طلبة خدمة اجتماعية للوقاية من فيروس كورونا

واعرب عن سعادته للشباب و التطوع لخدمة المجتمع مؤكدا انه عمل متطوعا فترة كبيرة في بداية حياته .

وكرم " درجال " اللاعبة العراقية ميرا خضير ميري المقيمة في مصر والمحترفة في نادي المقاولين العرب .

واشاد " درجال " بمستوي الأنشطة المختلفة بالمركز ،ودور وزارة الشباب في تطوير مركز شباب الجزيرة .