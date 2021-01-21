شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ عن طلب بيراميدز لحكام أجانب: اللى يطلب يطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على طلب بيراميدز حكام أجانب لمباراتهم المقبلة مع الأهلي بالدوري، وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة الأهلي : اللى يطلب يطلب خير ان شاء الله.

واصل معلقاً على الأداء التحكيمي في مباراة الأهلي والمقاولون: مش عايز اتكلم خلينا نعدي الماتش ده على خير وأشعر أن لنا كرة في أول دقيقتين بالمباراة كان ممكن تحتسب ركلة جزاء وهناك كرة لحسين الشحات أيضاً.

واختتم: الناس كلها تفكر في أهمية مونديال الأندية هذا شعور طبيعي جداً، ولكن نفكر بواقعية في الفترة التى نمر بها لا نريد الابتعاد عن المنافسة، وبعد بطولة العالم نفضى للبطولة بإذن الله.

ونجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.