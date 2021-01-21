شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: الأهلي يستمتع عندما يكون تحت ضغط.. وأخذنا قرارات غريبة أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لاحت له العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 2، قائلا: "كان لنا فرص بالشوط الأول، وأهدرناها والمقاولون أتيحت له فرصتين سجل منهما هدفين".

قال خلال المؤتمر الصحفي، إنه خلال مباراة البنك الأهلي الماضية، لاحت لنا فرص في أول ربع ساعة ولم نستغلها وهو ما تكرر في مباراة المقاولون، مؤكدا أن الأهلي يستمتع أن يكون تحت ضغط، وفي المباريات المفتوحة عندما يكون لنا فرص لتسجيل أهداف لا نستغلها والوضع خطر لانه في بعض الأحيان قد لا نستطيع العودة للمباراة.

شدد : "الشيء الإيجابي هي الروح العالية من اللاعبين وهذه هي روح الأهلي وروح الفانلة الحمراء، ولم انفعل منذ قدومي للقاهرة كما انفعلت وتعصبت اليوم بسبب الأداء الذي كنا عليه في الشوط الول من مباراة المقاولون".

تابع: لابد أن أشيد بالجهاز الفني المعاون لي واخذنا قرارات غريبة في تغيير خطة المباراة ولكنها كانت إيجابية، وفي الشوط الثاني غيرت الخطة ولم يكن هناك وقت كافي وكنا نعدل الخطة مع مرور الوقت ليكون الفريق اكثر فاعلية.

أردف: أعدت أفشة لمركز رقم 8 ولعبنا بثنائي هجومي هما مروان ومحمد شريف، واللاعبين الذين شاركوا أحرزوا هدفين من ثلاثة وبعد تسجيل الهدف الثالث غيرنا طريقة المباراة ولعبنا بثلاثي دفاعي وتحولت الطريقة إلى 3 / 4 /3 ولعب حمدي فتحي خلف خط الدفاع، قبل أن أغير طريقة اللعب والاعتماد على رباعي في الخط الخلفي بعد تسجيل الهدف الثالث.

أضاف أن علي لطفي لم يكن سيء في مباراة المقاولون، والهدفين الذين سكنوا شباكه لا يسأل عنهم، ولم يكونوا خطأ منه وهذا جزء من كرة القدم.