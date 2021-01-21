شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة ندي بسيوني: أهداف قفشة بتجيب "جلطات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الأهلاوية ندي بسيونى عن سعادتها بالفوز الذى حققه المارد الأحمر على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد "الأهلي we السلام"ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

ندي بسيونى تشيد بتسديدات قفشة

وكتبت الفنانة ندي بسيونة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" ريمونتادا أهلاوية لا يأس مع الأهلي وكفاية يا قفشة اهدافك بتجيب جلطات".

قفشة يسجل الهدف الثالث

قاد قفشة الأهلى لتحقيقة الـ"ريمونتادا" بعد تسجيله الهدف الثالث للقلعة الحمراء فى شباك المقاولون من تسيدة قوية سكنت شباك ذئاب الجبل .

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.