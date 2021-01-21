شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يرفض الاحتفال بعد تسجيل أول أهدافه بالدورى في الأهلى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض باسم علي لاعب نادى المقاولون، الاحتفال بعد تسجيله أول أهدافه في الدورى في شباك النادى الأهلى، في المباراة التى جمعتهما فى إطار الأسبوع التاسع من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

ونجح باسم على في تسجيل هدفه في الدقيقة 36 علي بعد أن أطلق تسديدته من الجهة اليمنى، التي ارتطمت بقدم أيمن أشرف لتتحول إلى هدف في شباك علي لطفي.

باسم علي

ورحل باسم علي عن النادى الأهلى في بداية هذا الموسم بعد إنهاء التعاقد بشكل ودى بعد العودة من الإعارة من الجونة، لينضم إلى المقاولون العرب بيته السابق الذى انتقل منه على المارد الأحمر.

وانضم باسم على للنادى الأهلى فى صيف 2014 قادمًا من نادى المقاولون العرب، ليساهم فى تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى أول موسم له، بالإضافة إلى التتويج بـ4 بطولات دورى وكأس مصر والسوبر المصرى.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.