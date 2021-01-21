شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم يتساءل: لماذا لا يجلس حسين الشحات على الدكة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، عن سر اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بشكل مستمر على حسين الشحات كلاعب أساسي من بداية المباراة، وقال ترافولتا الكرة المصرية عبر شاشة الأهلي: الكثير من الأسماء تجلس على الدكة في فريق الأهلي، لا أعلم لماذا يصمم موسيماني على البدء بالشحات، ولماذا لا يفكر في تواجده على الدكة ونزوله في الشوط الثاني ليكون أكثر فعالية.

ونجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.