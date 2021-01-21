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مونديال اليد.. الأرجنتين تتغلب على اليابان فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسي

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الأرجنتين  على نظيره اليابانى بنتيجة 28/24  فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى . 

 

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة17 /13   لصالح منتخب الأرجنتين فى شوط بدأ بجانب من الندية من كلا المنتخبين و لكن نجح المنتخب الأرجنتينى فى السيطرة على فارق الأهداف قبل أن يقلص منتخب اليابان الفارق قبل منتصف الشوط ، و سرعان ما ظهرت صحوة الأرجنتين مجددا ليتسع  الفارق  إلى 4أهداف فى أخر دقيقة  من عمر الشوط ، ليشهد الشوط الثانى مواصلة المنتخب الأرجنتينى فرض السيطرة و القوة على المنتخب اليابانى وسط محاولات طفيفة من الأخير لتقليل الفارق .

 

وحصل على رجل المباراة لاعب المنتخب الأرجنتينى  فيديريكو بيتزارو فى ظل  تألقه فى اللقاء و حصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة .

وبذلك إرتفع رصيد المنتخب الأرجنتينى   إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الثانية  نظرا لصعوده من الدور الأول بنقطتين  ، بينما تجمد رصيد المنتخب اليابانى  عند نقطة واحدة الصاعد بها أيضا من الدور الأول . 

 

 

و يتواجد فى المجموعة الثانية  بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين  و اليابان كلا من ،كرواتيا وقطر و الدنمارك و البحرين  .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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