شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. الأرجنتين تتغلب على اليابان فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الأرجنتين على نظيره اليابانى بنتيجة 28/24 فى إطار أول مواجهاته بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة17 /13 لصالح منتخب الأرجنتين فى شوط بدأ بجانب من الندية من كلا المنتخبين و لكن نجح المنتخب الأرجنتينى فى السيطرة على فارق الأهداف قبل أن يقلص منتخب اليابان الفارق قبل منتصف الشوط ، و سرعان ما ظهرت صحوة الأرجنتين مجددا ليتسع الفارق إلى 4أهداف فى أخر دقيقة من عمر الشوط ، ليشهد الشوط الثانى مواصلة المنتخب الأرجنتينى فرض السيطرة و القوة على المنتخب اليابانى وسط محاولات طفيفة من الأخير لتقليل الفارق .

وحصل على رجل المباراة لاعب المنتخب الأرجنتينى فيديريكو بيتزارو فى ظل تألقه فى اللقاء و حصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة .

وبذلك إرتفع رصيد المنتخب الأرجنتينى إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الثانية نظرا لصعوده من الدور الأول بنقطتين ، بينما تجمد رصيد المنتخب اليابانى عند نقطة واحدة الصاعد بها أيضا من الدور الأول .

و يتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب الأرجنتين و اليابان كلا من ،كرواتيا وقطر و الدنمارك و البحرين .