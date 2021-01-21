شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يعلق على تخفيف عقوبة الشناوي واعتراض لاعبي الأهلي على الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن شخصية الفريق الأحمر تظهر في الأوقات الصعبة، وذلك بعد تأخر الأهلي بهدفين أمام المقاولون العرب، قبل أن يعود ويفوز بثلاثية، ويقتنص صدارة الدوري من الزمالك، وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي: مباراة كانت مهمة جداً وكان لدينا فرصة أو اثنين أول 20 دقيقة وكان من الممكن أن نتقدم، ولكن لم يكن هناك توفيق، بين الشوطين قلنا للاعبين أنتم أفضل ولدينا هدف سنحققه ولكن بهدوء أكثر، وطلبنا منهم عدم الاعتراض على أي قرارت تحكيمية، وأن يكون هناك هدوء وعدم استعجال.

واصل: كرة القدم فيها أوقات تكون غير موفق وأوقات أخرى يحالفك التوفيق، وفي النهاية الفوز كان مهمم، أغلقنا الصفحة بكل ما فيها ونستعد لمباراة قوية في مشوارانا في الدوري خاصة أنها تسبق السفر لكأس العالم، وهي مباراة بيراميدز.

واختتم معلقاً على تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي: لا أريد التعليق على أمور خلصت وانتهت، أركز على تحديد أهدافنا في الفترة المقبلة، عقود علي لطفي ومحمد شريف سارية ولكننا جددناها، لأنهم عناصر مهمة ولهم تأثير نسير في خطوط متوازية التركيز في المباريات وكذلك التحضير للدوري وكاس العالم للأندية وأفريقيا.

ونجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.