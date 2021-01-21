شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتقدم للأهلي أمام المقاولون في الدقيقة 81 ( 3 -2) .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 81 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 3 / 2 للفريق الأحمر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه المقاولون العرب اليوم الخميس في المباراة التي تجمعهما على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات، والتر بواليا ومحمود كهربا.

البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، واستبعاد بدر بانون .

وأعلن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريق الذي سيواجه الأهلي اليوم الخميس، والتشكيل مكون من: حسن شاهين، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي، أحمد داوودا سيف الدين الجزيري.

البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 5 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 4 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف أخرين ومازال لديه لقاء مؤجل.