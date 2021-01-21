شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يلغى تدريبات الاتحاد السكندرى بعد تأجيل مباراته أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر العميد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء تدريب فريق الكرة اليوم، عقب ظهور نتائج المسحة الأخيرة للفريق، التى أكدت إصابة 12 لاعبا بالإضافة إلى 4 حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفنى.

ووفقا لبيان النادى، فقرر الجهاز الفنى، إلغاء مران اليوم ومنح الفريق راحة غدا الجمعة، على أن يتم استئناف التدريبات بعد غدٍ، السبت.

وحرص حسام حسن، على عقد اجتماع بلاعبى الفريق لرفع الروح المعنوية والشد من أزرهم قبل استئناف التدريبات، استعدادا للمباراة القادمة أمام نظيره غزل المحلة، الخميس القادم 28 يناير فى إستاد الإسكندرية.





وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى، التى كان مُقرراً لها بعد غد السبت، لتقام يوم الأربعاء 3 فبراير 2021، بسبب ظهور أكثر من 5 حالات كورونا بين لاعبى زعيم الثغر.

وكانت مباراة الاتحاد وإنبى، فى الجولة الثامنة تأجلت أيضا إلى الأول من مارس المقبل، بسبب تفشى الفيروس بين لاعبى الفريق السكندرى.

وكشف مصدر داخل فريق الاتحاد السكندرى، عن إصابة كل من حسام عاشور ورزاق سيسيه ومحمود رزق وروماريو وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا، بجانب 6 لاعبين أخرين، بالإضافة إلى كل من عماد المندوه وحسن مصطفى والمدلك ومحمد الأجنبى عامل غرفة الملابس من الجهاز الفنى.