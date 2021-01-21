شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يكشف سر التحول أمام المقاولون فى الشوط الثانى ويطمئن الجماهير على بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامي قمصان، مدرب النادى الأهلى، عن سر التحول فى الأداء الهجومى للنادى الأهلى خلال الشوط الثانى من عمر مباراته مع المقاولون، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى النقطة 20 فى صدارة جدول المسابقة.

وقال قمصان عبر شاشة النادي الأهلي: كان لدينا أكثر من فرصة للتسجيل خاصة فرصة بواليا، وشخصية الأهلي تعني القتال حتى الوقت الأخير وبها حققنا المكسب، وأتمنى التوفيق في القادم، موسيمانى لديه ثقة فى جميع اللاعبين، وكنا نثق أن الدكة ستكون مؤثرة، وهذا ما كان يحدث مع وليد سليمان، وبين الشوطين أكد موسيمانى على هذا الأمر، وأعتقد أن اللاعبين بمجرد نزولهم شكلوا فارق ولدينا مباراة هامة نتمنى التوفيق فيها.

واصل: كنا نثق بالمكسب رغم التأخر بهدفين، لم يكن التوفيق معنا في مباراة البنك الأهلي وأهدرنا العديد من الفرص والنتيجة مرضية لنا.

وأردف: كل المباريات صعبة وليست مباراة بيراميدز فقط، لاعبنا اليوم فريق مميز وعماد النحاس من المدربين المميزين، ولكن ضيق الوقت مشكلة وكذلك إصابات كورونا تفاجئنا رغم الخطة التى نضعها.

واختتم: بدر بانون وأكرم توفيق خرجا من القائمة قبل المباراة، بدر كان لديه نزلة برد وقبل المباراة بساعات بسيطة تم استبعاده وياسر إبراهيم قدم مباراة مميزة.