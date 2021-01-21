شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صدمة الخطيب وانفعال موسيمانى بعد تقدم المقاولون على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسة ”الخليج 365” لحظة صدمة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وانفعال موسيمانى المدير الفني بعد تقدم المقاولون على المارد الأحمر بثنائية في المباراة التي انتهت بفوز أبناء التتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

نجح فريق الأهلي في تحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثة أهدف على المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز .

سجل ثنائية المقاولون ، أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه ثم سيف الدين الجزيري ، فيما سجل ثلاثية الأهلي ، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشة.

وبذلك يرتفع رصيد إلى 20 نقطة ويستعيد قمة الدوري من الزمالك الذي سيلعب مع اسوان يوم السبت في الجولة ذاتها فيما تجمد رصيد المقاولون عند 7 نقاط ويبقي في المركز الثاني عشر.

ونجح دكة الأهلي في تحويل التأخر بهدفين لفوز مثير على ذائب الجبل ليستعيد الأهلي ذاكرة الإنتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي.