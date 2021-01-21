شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب : قلت مليون مرة أزمة الأهلى فى إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب، نجم الأهلى الأسبق، إن أزمة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب فى المباراة المقامة حاليًا على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى تتمثل فى إهدار الفرص أمام المرمى، مشددا على أن موسيمانى المدير الفنى مطالب بإجراء بعض التغييرات حتى يعود الأحمر إلى اللقاء.

وطالب متعب خلال تحليله لمباراة الأهلى والمقاولون على قناة "أون تايم سبورتس" بضرورة استبدال طاهر محمد طاهر بحسين الشحات، فضلا عن ضرورة الدفع بمهاجم ثانى وهو محمد شريف ليلعب بجوار والتر بواليا لتنشيط الخط الأمامى للقلعة الحمراء.

وأشار متعب إلى أنه طالب فى أكثر من مليون مرة بضرورة معالجة مشكلة إهدار الفرص عند لاعبي الأهلى، موضحا أن التغييرات كانت لا بد من إجراءها في أول 30 دقيقة من المباراة، خاصة أن هناك بعض اللاعبين ليسوا في حالتهم الفنية.

وانتهى الشوط الأول من مبارة الاهلي والمقاولون العرب التى تجمع الفريقين حالياً على استاد "الأهلي we السلام" ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدورى المصرى الممتاز والنتيجة تقدم المقاولون بثنائية نظيفة.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، علي معلول ، حمدي فتحي واليود يانج وافشة وحسين الشحات ، والتر بواليا ومحمود كهربا، وتضم قائمة البدلاء: أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن ومحمد شريف وعمرو السولية وصلاح محسن وسعد سمير وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير، وشهدت المباراة إستبعاد الدولي المغربي بدر بانون رغم دخوله القائمة عقب مران الأمس وسبق أن خرج محمد الشناوي من القائمة للإيقاف.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : حسن شاهين ، أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي ، وسيم النغموشي ومحمد مجلي وباسم علي ومحمد حمدي زكي ، أحمد داوودا وسيف الدين الجزيري ، وتضم قائمة البدلاء: محمود أبو السعود، خالد الحسيني، فادي نجاح، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة" أحمد شكري، لويس ادوارد، هيثم الجويني.