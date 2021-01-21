الامارات | ماكلروي يتألق ويتصدر في انطلاق بطولة أبوظبي للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكلروي يتألق ويتصدر في انطلاق بطولة أبوظبي للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح النجم الإيرلندي روري ماكلروي المصنف الرابع عالمياً في تقديم مستويات مميزة وعروض قوية قادته لصدارة قائمة الترتيب العام في اليوم الافتتاحي لبطولة (أبوظبي إتش إس بي سي للغولف) وذلك بنتيجة 64، ويأمل ماكلروي في المحافظة على مكانته في الصدارة ورفع كأس الصقر المجنح للبطولة التي تقام ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021.

واستهل ماكلروي جولته عند الحفر التسع الخلفية بضربة "بيردي 1 -تحت المعدل" في الحفرتين العاشرة والثانية عشر. ومن بعدها استعرض ماكلروي أفضل مهاراته ليسجل ثماني ضربات "بيردي" في جولته. ولعب إلى جانب ماكلروي البطل المدافع عن اللقب لي ويستوود، والذي حقق ثلاثة ضربات تحت المعدل ليسجل نتيجة 69 في الجولة الافتتاحية.

وشارك البطل المصنف الثالث عالمياً جاستن توماس في بطولة سلسلة رولكس، وأنهى الأمريكي جولته بنتيجة واحد فوق المعدل 73.

وأنهى المصنف التاسع على العالم تيريل هاتون يومه في المركز الثاني بثلاث ضربات بيردي وضربتي "إيغل" مذهلتين في الحفرتين 10 و 18. وقد أصبح هاتون ثاني لاعب يفوز بثلاث بطولات من سلسلة رولكس الصيف الماضي وهو مستعد ومتحمس لإضافة بطولة أبوظبي إلى قائمة انتصاراته.

وكان تومي فليتوود ، الفائز بلقب البطولة مرتين، ضمن مجموعة اللاعبين الذين سينهون جولتهم الأولى في اليوم الثاني بعد انطلاقة متأخرة بسبب الأجواء الضبابية في الصباح الباكر. وعاد لاعب الجولف الإماراتي أحمد سكيك للظهور مرة أخرى في بطولة أبوظبي، وحقق نتيجة 76 ليختتم جولته الأولى بأربع ضربات فوق المعدل.

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