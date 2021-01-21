شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية قفشة تقلب النتيجة وتنصر الأهلي على المقاولين 3-2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلب الأهلي تأخره بهدفين دون رد أمام المقاولون إلى انتصار مثير بثلاثية ليحافظ على سجله بلا هزيمة في الدوري خلال الموسم الجاري.

سجل باسم علي أولا للمقاولون، في الدقيقة 39 ثم أضاف سيف الجزيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني دفع موسيماني بقوته الهجومية الضاربة بنزول محمد شريف وطاهر محمد طاهر ونجح الثاني في التعادل بهدف في الدقيقة 60 و70.

وأتم محمد مجدي "أفشة" عودة الأهلي المثيرة بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 80.

وعاد الأهلي لتصدر جدول ترتيب الدوري مجددا بفضل ذلك الانتصار برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد المقاولون عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12 بعدما خاض ثماني مباريات.